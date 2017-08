Deux accidents de la route et un dans un canyon cet après-midi dans le Jura

Aux Rousses

Les secours sont intervenus, ce vendredi 18 août en fin de matinée route du Brioland sur la commune des Rousses pour un accident frontal entre deux voitures. Deux victimes se trouvaient piégées dans l’un des véhicules. Après désincarcération, elles ont été transportées aux urgences de l’hôpital de Saint-Claude par les sapeurs-pompiers. Après examen par médecin des pompiers, le conducteur de la seconde voiture a été déclaré indemne et laissé sur place.

A Mièges

Un autre accident est survenu en début d’après-midi sur la RD 116. Il s’agissait d’une voiture seule en cause avec à son bord une mère et ses deux enfants. Tous étaient sortis du véhicule avant l’arrivée des secours. Ils ont pris en charge et dirigés sur centre hospitalier Pontarlier non médicalisés.

A Coiserette

Enfin, en début d’après-midi, les secours sapeurs-pompiers ont pris en charge un homme de 43 ans qui, suite à un accident survenu dans le canyon du Tacon, à Coiserette, présentait un traumatisme. Il a été hélitreuillé par l’hélicoptère Dragon 25 avec le concours de l’équipe spécialisée de secours dans les milieux périlleux, puis héliporté sur le CHUG de Besançon.

Alerte météo

Attention si vous devez prendre la route ce vendredi en fin d’après-midi ou début de soirée : jusque 21 heures, le département du Jura est classé en alerte jaune « orages », surtout concernant le sud du département, à partir de Poligny.