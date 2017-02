Des trophées qui récompensent l’alternance

Jeudi 16 février 2017, 10 jeunes ont reçu un trophée « Un parcours, un talent », remis par la Société des membres de la légion d’honneur (SMLH), section Jura, au Carcom, en présence d’une centaine d’invités. « C’est la première année que nous remettons ces trophées, en partenariat avec de nombreux institutionnels. L’idée est de valoriser l’alternance et de la faire connaître au plus grand nombre de jeune comme étant une voie qui favorise l’accès à l’emploi », explique Christian Decharriere, président de la SMLH. Et d’ajouter, « ces dix jeunes, qui ont tous des parcours variés, en sont le parfait exemple ».

Réussir malgré les difficultés

Parmi eux, Maxime Gentet, technicien d’études et responsable du service maintenance et Amandine Gand, ingénieure industriel, « se félicitent d’être présentés comme des modèles qui ont réussi malgré les difficultés. L’alternance nous a transmis des savoir-faire, une passion, et nous a permis de trouver un emploi directement après notre sortie d’étude. Plus largement, nous poussons tout les jeunes qui ont envie de travailler rapidement, de découvrir la vie active, de s’engager dans cette voie sans hésitation ».

Liste des récipiendaires : Jessica Courberand, Simon Charvet, Kevin Morey, Amandine Gand, Elie Berard, Maxime Gentet, Alexandre Acary, Julie Delavenna, Stacy Duron, Félicien Jouham.