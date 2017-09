Depuis 2009, la municipalité de Moirans-en-Montagne a pris l’habitude sous différentes formes de faire connaître les artistes qui se trouvent sur son territoire et les communes alentours. Jusqu’au 1er octobre se déroule à la Grenette (située sous la mairie) la troisième édition de l’exposition “Talents d’ici”.

Celle-ci accueille cette fois 24 artistes dont huit nouveaux par rapport à la précédente exposition organisée il y a deux ans.

Sont ainsi présents les peintres : Coraline Auger, Sylvette Millet, Pascale Samson, Annie Valet, Suzy Gasser, Chantal Parrent, Guy Chappeland, Mme Pascoa, Pierre-Jean Bermond, René Coquelin, Pascale Ferrières, Christiane Patel, Monique Serrette, Annie Valet et Roland Richard. En sculpture : Philippe Girod, André Janod et le club de sculpture de Moirans. Les photographes Nicolas Pichardie, François Bourgeois et le club photo de Jura Sud. Sont également présents pour l’écriture Arlette Rossi et pour la maquette : Guy Chappeland.

Tous offrent une très belle palette d’émotions, de couleurs, d’ambiance….

L’exposition est visible ce week-end de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Puis pendant la semaine de 15 h à 19 h.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir