Lundi 2 octobre, c’était le conseil municipal de rentrée, le premier animé par Jean-Baptiste Gagnoux, élu maire en juin. En début de séance, la dépénalisation du stationnement a fait l’objet d’une longue présentation. Au 1er janvier 2018, le défaut de stationnement ne sera plus considéré comme une infraction. Le procès-verbal sera remplacé par le forfait de post-stationnement (FPS). Chaque collectivité sera libre de fixer son FPS. La Ville de Dole a fixé son forfait à 20 € mais n’augmentera pas les tarifs de stationnement de voirie (hors parkings à barrières). « Nous ne souhaitons pas avoir d’augmentation des tarifs de stationnement car notre centre-ville se redresse et il n’est pas nécessaire de le fragiliser. Il faut se donner les moyens grâce aux nouvelles technologies de faciliter la rotation des voitures », indique Jean-Baptiste Gagnoux en réponse à une question d’Ako Hamdaoui. Cette réforme est l’occasion de moderniser les outils avec le changement d’une partie des horodateurs (17 d’ici la fin de l’année et 28 au total) qui accepteront le paiement par carte bancaire. Le lancement de l’application sur smartphone, tablette et ordinateur PrestoPark (lire aussi en page 38) offrira aux automobilistes une plus grande flexibilité.

Projet d’harmonisation pour les Paters

La notice concernant la réhabilitation du foyer des Paters a soulevé quelques interrogations. Suite à une réflexion engagée par le CCAS sur les foyers-logements de Dole, désormais désignés sous le terme de résidences autonomie, une harmonisation du foyer logement des Paters avec la construction de 40 logements supplémentaires et la réfection des immeubles existants. Justine Gruet, adjointe en charge des seniors et du lien intergénérationnel, a rappelé qu’il fallait faire un choix entre les deux foyers pour le moment : « On se doit de faire des aménagements au foyer des Paters puisque les douches ne sont pas adaptées aux personnes âgées et il n’existe pas d’accès au balcon. Il est important de se doter de structures nécessaires car ces types de logement sont appréciés de nos seniors ». Grand Dole Habitat est en charge du projet et achète à la Ville pour une somme de 205 000 € les terrains attenants à l’actuel foyer des Paters. Mathieu Berthaud, qui n’a pas pris part au vote puisqu’il est président de Grand Dole Habitat, a rappelé que ce projet représente un budget de 10 millions d’euros. Le foyer du Val d’Amour bénéficiera de travaux d’entretien et les élus restent vigilants aux besoins de cet établissement.