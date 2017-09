Dirigé par Mathieu Romano et accompagné à l’orgue par Louis-Noël Bestion de Camboulas, l’Ensemble Aedes transporte le public à travers l’Allemagne et ses traditions chorales dans un programme teinté de spiritualité et d’émotion, par les plus grands compositeurs germaniques, de Schütz à Bruckner. Composé d’œuvres dédiées à la Vierge Marie, le concert se terminera avec le Magnificat extrait des sublimes Vêpres de la Vierge Marie de Philippe Hersant créées en 2013 à Notre-Dame de Paris, dans une nouvelle version pour chœur et orgue.

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, l’Ensemble Aedes a pour vocation d’interpréter les œuvres majeures et les pièces moins célèbres du répertoire choral. Composé de 17 à 40 chanteurs, il a inscrit à son répertoire de nombreux cycles a cappella, participé à des projets d’opéras et d’oratorio, et proposé divers programmes pour chœur et piano, orgue ou ensemble instrumental.

Magnificat, jeudi 14 septembre à 20 h 30 à la collégiale Notre-Dame. Tarifs : 22 €, 17 €, 12 €.