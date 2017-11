Poligny, Miss prestige, concours, beauté

Dimanche 22 octobre, elles étaient près d’une vingtaine de jeunes filles réunies autour de Marie-Jo Bonnot, la présidente du comité « Miss Prestige Franche-Comté – Bourgogne ». Cette réunion avait pour but de finaliser le déroulement des élections de Miss Prestige Franche-Comté et Miss Prestige Bourgogne. Celles-ci se dérouleront à la salle des fêtes de Poligny, samedi 4 novembre. Douze jeunes filles se présenteront au public et devant le jury pour succéder à Maeva Pauvret, Miss Prestige Franche-Comté 2016. Il en sera de même pour les six candidates à la succession d’Aline Jessaume, Miss Prestige Bourgogne 2016.

Un show d’hypnose à dormir debout

Toutes ces jeunes filles défileront en présentant successivement quatre tenues, à savoir tenue libre au choix de la candidate, prêt à porter, tenue balnéaire et enfin robe du soir. Entre chaque passage, le public aura le plaisir de découvrir la chanteuse soprano Elena et divers invités surprise. Après l’entracte et tandis que le jury délibérera, les spectateurs assisteront au spectacle d’ Astro, magicien aussi jeune (20 ans) que bourré de talent qui dévoilera une autre facette de son talent, à savoir l’hypnose. Son show, baptisé « Interdimension » si elle endort sur scène quelques volontaires, plongera le reste de la salle dans l’interrogation, la perplexité mais sûrement aussi dans l’émerveillement. La performance d’Astro ne laissera personne indifférent. Enfin viendra l’instant de la proclamation des résultats qui fera battre le cœur des prétendantes aux deux titres de Miss Prestige Franche-Comté et Bourgogne et leurs dauphines. Pour celles qui repartiront avec la couronne, il faudra encore patienter jusqu’au mois de janvier pour participer à l’élection de Miss Prestige National 2018 à Saint Etienne et peut être succéder ainsi à Cécile Bégue, Miss Prestige National 2017.

De notre correspondant Albert Wolff

Elections de Miss Prestige Franche-Comté et Miss Prestige Bourgogne à Poligny, le 4 novembre à la salle des fêtes, à partir de 20 h 30. Entrée : 20 €. Réservation : 06 74 35 61 87.