Face à une pénurie de moyens financiers de plus en plus prégnante, et à un besoin toujours plus fort de solidarité humaine, les communes et agglomérations n’auront pas le choix, dans les années, voir les mois à venir, que de trouver des solutions nouvelles pour continuer de faire vivre leurs territoires. C’est partant de ce constat qu’élus et techniciens du Grand Besançon sont venus dans le bassin lédonien pour s’inspirer des réussites locales, dans l’idée de les développer sur leur territoire. Une rencontre avec des institutionnels et des entreprises locales qui s’est faite le 20 octobre dernier par l’intermédiaire du Clus’ter Jura, et qui avait pour thème « la coopération et la valorisation des ressources et activités locales comme nouveaux champs de développement économique. »

Ainsi, la délégation d’élus et techniciens du Grand Besançon et leurs partenaires ont, durant toute une journée, rencontré et échangé avec leurs homologues de l’Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA), afin de renforcer la conviction de leurs décideurs territoriaux quant à la pertinence et à la faisabilité d’actions innovantes. Après une présentation du Clus’ter, de ses actions locales, et de la question de la valeur ajoutée sur le territoire par la coopération, qui allait animer l’ensemble des discussions de la journée, la délégation bisontine est partie à la rencontre de John Huet, conseiller communautaire délégué aux affaires économiques d’ECLA, avant de recueillir les témoignages des acteurs de réussites locales.

Mutualisation des moyens

Tour à tour, Chambre de commerce et d’industrie, Communauté de commune Bresse Haute Seille, ou encore EDF ont exposé leurs relations avec le Clus’ter et la manière dont chacun avait trouvé une solution à une problématique locale, bien souvent par la coopération horizontale entre acteurs du territoire, plus que par une aide verticale de l’État. « Face à une pénurie de moyens de l’État, il est nécessaire de mutualiser nos propres moyens ; ce qui passe principalement par l’innovation sur nos territoires », affirmaient les membres de la délégation du Grand Besançon, composée de deux membres du service environnement, d’un membre du service économie, de trois membres du service prospective et territoire, et à leur tête, de Françoise Presse, vice-présidente du Grand Besançon en charge du développement durable. « Cette journée d’échanges créer de l’émulation qui nous permettra de faire sortir de bonnes idées pour notre territoire. Nous venons ici pour chercher une méthode générale, plus qu’une idée particulière, que l’on pourrait appliquer au Grand Besançon afin de répondre à nos propres problématiques de développement. Désormais nous ne devons plus attendre de faire en fonction des grandes politiques dictées par l’État ; nous devons faire par nous-même en créant un dynamisme de territoire. »

Libérer les énergies

Ainsi, la vice-présidente qui considère le Clus’ter comme un pionnier, et les réussites locales comme des modèles, a retenu de cette journée « qu’il fallait libérer les énergies des acteurs locaux, sans avoir peur de l’utopie, afin de créer de la valeur capitalistique sur les territoires pour avoir de l’emploi à termes. » Modeste, Pierre-François Bernard, directeur du Clus’ter Jura qu’il définit comme « pionnier ordinaire », ne voulait pas faire de cette journée d’échange, un moment d’enseignement ; « nous ne sommes pas là pour donner des leçons, mais pour donner des conseils. Le principal étant de décloisonner les acteurs territoriaux ; l’approche de toute problématique doit se faire à 360°, de manière coopérative, mais surtout locale. » Pour lui, « ce genre de voyage de découverte de représentants d’un territoire chez leur voisin, pour voir ce qui fonctionne, se fait de plus en plus, et est essentiel pour s’enrichir mutuellement et créer un esprit d’équipe. Pour nous, c’est une réelle responsabilité de communiquer sur nos expériences, bonnes ou mauvaises. »