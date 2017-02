Cette année, les amateurs de sensations fortes en VTT pourront participer à un tout nouveau challenge baptisé « MTB Alpine Cup ». Celui-ci comprend quatre courses d’exception qui ont décidé de se regrouper : La Hero Südtirol Dolomites en Italie (15 et 18 juin), la MB Race Culture Vélo en France (1er et 2 juillet), Le Grand Raid BCVS en Suisse (18 et 19 août) ainsi que La Forestière Bulle Bikes entre Saint-Claude et Oyonnax (16 et 17 septembre).

« L’objectif est de mettre en avant nos territoires à travers quatre courses d’exception approuvées par l’Union Cycliste Internationale et qui sont les plus belles épreuves VTT marathon en Europe. Ces quatre événements offriront aux participants l’occasion de découvrir quatre terrains de jeu extraordinaires autour des plus beaux massifs alpins que sont le Mont-Blanc ou les Dolomites », précise Stéphane Picot, président de la MB Race Culture Vélo.

À l’image des tournois du Grand Chelem dans le domaine du tennis, les leaders défendront leur couronne sur chaque étape et le vainqueur final sera désigné à l’issue de la finale qui sera La Forestière. Un classement (homme et femme) sera établi en fonction du nombre de points marqués sur les quatre courses. Outre des primes, les grands vainqueurs recevront également un Trophée.

Un projet pédagogique unique

Pour la conception et la réalisation de ce prestigieux prix, les responsables de La Forestière ont fait appel aux élèves de la toute nouvelle section « Création Culture Design » du lycée Arbez Carme d’Oyonnax qui réunit une vingtaine d’élèves de seconde encadrés par Virginie Subtil, professeur de design et arts appliqués.

« Il nous paraît important d’impliquer les jeunes dans nos projets. Nous avons déjà travaillé avec les élèves du collège Jean Rostand pour le balisage. Cette fois, il nous est apparu opportun de solliciter ces lycéens dont la formation colle parfaitement à la commande de réaliser un trophée. C’est pour nous l’occasion de leur proposer un projet pédagogique unique puisque ce trophée homme et ce trophée dame vont s’inscrire dans l’histoire », explique le président de La Forestière Jérôme Bey.

Jeudi dernier, les lycéens ont reçu Jérôme Bey et Philippe Gindre (dirigeant de la Forestière) ainsi que Liliane Maissiat (maire d’Arbent) pour leur présenter les six projets qu’ils ont dessinés et maquettés en s’inspirant des différentes composantes : les trois pays représentés, les matériaux (bois, métal, plastique…), la discipline, la montagne, le relief… « Le choix va être très difficile. Nous allons réfléchir à ce que nous avons vu. Notre but ne sera pas d’éliminer certains de vos projets pour en garder d’autres, mais de retenir le meilleur de chaque création pour créer les deux challenges (masculin et féminin). Votre travail marquera l’histoire de La Forestière, et dans tous les cas vous serez sur le podium ! », a déclaré Jérôme Bey à l’intention des lycéens qui vont devoir affiner leur travail, avant la fabrication concrète de ces deux prix. Ceuxci seront remis en leur présence aux deux premiers vainqueurs de la première MTB Alpine Cup le 12 septembre prochain à Arbent.

Les inscriptions pour la MTB Alpine Cup sont lancées depuis le lundi 13 février sur : alpinecup.com