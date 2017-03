Des contrôles renforcés sur les routes du Jura

Ces jours derniers, les routes du département ont encore été le théâtre de nombreux accidents, dont deux mortels.

Le premier dans la nuit de jeudi 23 à vendredi 24 février sur la RD 472, entre Salins et Mouchard, à hauteur de Marnoz.

Le second, le lendemain, samedi 25 février, sur la commune de Châtelneuf, en direction de Pont de la Chaux.

Une mortalité routière face à laquelle la gendarmerie du Jura ne compte pas rester de marbre. Si elle annonce depuis quelque jour, via sa page Facebook, « une traque massive et offensive par les gendarmes des comportements dangereux sur les routes du Jura » grâce à laquelle « 27 infractions graves ont été relevées vendredi 24 février de 7 heures à 10 heures », la gendarmerie tient avant tout à faire savoir que « la verbalisation sera systématique. Notre but est d’empêcher les contrevenants de rouler, et plus largement, de faire passer un message, de faire prendre conscience aux automobilistes des dangers de la route », explique le Major Petit, de l’escadron départemental de sécurité routière du Jura.

En principale ligne de mire ; le port de la ceinture, l’alcoolémie et la conduite sous stupéfiants, la vitesse et plus généralement, les infractions au code de la route. « Ce dispositif, en place depuis le début de l’année sera prolongé tant que la courbe des accidents ne sera pas inversée. Nous sommes sur les axes principaux, mais aussi sur les réseaux secondaires ; soit du simple au double en nombre de gendarmes sur le terrain. Les contrevenants doivent bien comprendre qu’ils ne nous échapperont pas », insiste le Major.