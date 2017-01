Innovation. Premiers secours.

L’union des commerçants a organisé à la caserne des pompiers le 9 janvier une séance de formation animée par le sergent Franck Vionney. « Il s’agit d’apprendre les bases des gestes qui sauvent » a déclaré Michel Dronier, président de la FJC (Fédération Jurassienne du Commerce) en précisant « d’autres séances, prises en charge par la FJC, seront données dans d’autres villes du département ». Cette formation suivie par 16 commerçants s’est déroulée en présence de Clément Pernot, président du Conseil départemental, des élus champagnolais (Guy Saillard, David Dussouillez), et de Philippe Piard, président de Champa Sympa.

50.000 décès par an en France

Les accidents cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France (près de 50 000 décès), ils frappent à tout âge et à tout moment. Une intervention rapide permet de sauver 20 % des victimes. Les défibrillateurs cardiaques automatisés externes (DAE) sont utiles lorsque l’accident est dû à une fibrillation ventriculaire initiale, soit dans 40 % des cas. Pour l’utilisation de ces appareils il est recommandé de suivre une formation d’initiation aux gestes de premiers secours et à l’utilisation du défibrillateur. Une autre session de formation sera ouverte aux commerçants en 2017.

Contact : contact@commerces-champagnole.com