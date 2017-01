Si, dans le Jura, les enquêteurs tentent toujours d’identifier la jeune femme retrouvée morte dans la forêt du Frasnois, poignardée à 26 reprises et abandonnée dévêtue (voir notre édition du 22 décembre), à Besançon, c’est tout le contraire : les policiers essayent de savoir ce qu’est devenue Narumi Kurosaki, jeune étudiante Japonaise disparue depuis le 4 décembre dernier. Et qui aurait été tuée, peut-être par son compagnon, un jeune professeur-assistant Chilien. Il a en tout cas été le dernier à avoir vu la jeune femme, âgée de 21 ans, à l’entrée de la résidence universitaire où elle logeait. Et a pris la fuite depuis.

Comparaison des ADN

Un corps d’un côté, une disparition de l’autre… les choses auraient pu être simples, ainsi énoncées dans toute leur horreur. Mais non. Dès la découverte de la malheureuse abandonnée dans la forêt près de la cascade du Hérisson, des comparaisons ADN ont été faites, mais les résultats sont formels : l’inconnue du Jura n’est pas Narumi Kurosaki. Du coup, « de très nombreux moyens sont déployés pour retrouver le corps », annonce la procureure de la République de Besançon. Cette quête du corps a conduit les enquêteurs dans le Jura, et plus précisément en forêt de Chaux, depuis lundi.

C’est le journal Le Parisien qui a révélé ce tournant de l’enquête, dans son édition datée du 4 janvier, expliquant que les policiers avaient été conduits-là par les données du GPS de la voiture louée par le principal suspect, mais sans qu’il ait été possible d’en localiser une zone précise. Du coup, il a été fait appel aux gendarmes du Centre national d’instruction cynophile, venus avec des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, pour explorer cette immense forêt, longue de 28 km sur 16 km de large.

A Besançon, l’enquête, d’abord ouverte pour « enlèvement et séquestration », a été requalifiée en « assassinat ». Un mandat d’arrêt international a été lancé contre le petit-ami de la victime, retourné à Santiago et désormais en fuite.