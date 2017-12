Le Pôle Cré’Art (Pôle de créations artistiques) propose dans son atelier un marché de Noël haut en couleur. Géré par Gwendoline Danjean de La pépite d’art et Pierre Danjean de Glasswood Créations, tous deux artistes verriers – et sculpteur bois pour Pierre -, le Pôle Cré’Art souhaite mettre un avant cette année « des artistes créateurs jurassiens, nouveaux ou méconnus, afin de proposer au public le meilleur qu’il soit en matière d’œuvres originales et uniques. »

Marine Clément, jeune peintre sur toile, expose à l’occasion pour la première fois. « Je suis née à Bastia, en Haute- Corse, il y a 27 ans. J’y ai passé toute mon enfance, baignée dans les peintures de ma mère. Partie à 18 ans pour faire des études, dans l’art évidemment, je suis aujourd’hui dans le Jura pour retrouver la trace de mon arrière-grand-père jurassien. Je pratique la peinture depuis une quinzaine d’années et apprécie toute sorte d’art et d’artisanat. Je réalise mes toiles à l’acrylique et à l’encre colorée, de manière intuitive. J’aime susciter l’interprétation de la personne qui regarde à travers des formes abstraites, oniriques et très lumineuses. J’aime travailler la matière en épaisseur et donner l’envie de toucher, jouer sur les différences de brillance et laisser libre choix pour le sens des toiles, pour certaines volontairement réversibles. Je crée des peintures ludiques, presque interactives ». Marine Clément présente ses œuvres jusqu’au dimanche 10 décembre.

En continu également pendant cette période festive auront lieu des démonstrations de créations en verre ou bois, vocations de l’atelier. Des animations ponctuelles seront ajoutées : samedi 2 et dimanche 3 décembre, rencontre avec Le jardin de Sev’, préparations culinaires de plantes sauvages et bonnets de lutins en laine, tricotés main ; samedi 9 et dimanche 10 décembre, rencontre autour d’un verre avec les verriers d’art du Pôle Cré’Art.

• Marché de Noël du Pôle Cré’Art, du mercredi au dimanche inclus, de 14 h à 20 h, jusqu’au 10 décembre. Atelier chauffé au 10, rue des Chenevières. Entré libre.