Ils arrivent enfin ! Les billets de 1, 2, 5, 10 et 20 Pives, la monnaie locale franc-comtoise, seront bientôt en libre circulation dans l’ensemble de la Franche-Comté, avec un lancement en grandes pompes dès fin février 2017 à Besançon. « Il faudra attendre quelque mois de plus pour les voir distribuer à Lons-le-Saunier et à Poligny, d’ici le mois de juin », expliquent Christelle Hedouin et Antoine Deransart, tous deux bénévoles au sein du groupe lédonien.

80 partenaires à atteindre

Un semestre donc avant le lancement sur Lons-le-Saunier, la dizaine de bénévole du groupe local s’active pour mettre en place les dernières formalités. « Ce qui nous occupe le plus actuellement est d’aller démarcher les entreprises locales afin de créer un réseau. Nous voulons débuter avec 80 partenaires et nous en avons 30 aujourd’hui. Ça va du boulanger, à l’artisan couvreur, en passant par le kiné, par exemple. Le but avec cette monnaie locale est de garder nos ressources économiques au sein de notre territoire. »

Ainsi, si vous achetez une galette des rois dans une boulangerie à 10 euros, une partie de cette somme va servir, entre autre, à payer l’abonnement internet, les factures d’électricité, à des groupes nationaux ou internationaux.

« Avec la Pive, l’argent restera au niveau de la région » affirme fièrement Christelle Hedouin.

D’ici là, ce seront 250 000 Pives qui seront imprimés sous forme de billet, sachant qu’une Pive équivaut à un euro. Des billets que l’on retrouvera dans des comptoirs d’échange, « dans des magasins, des offices de tourisme par exemple ». Mais Christelle Hedouin et Antoine Deransart se veulent rassurant, « l’échange pourra également se faire dans l’autre sens, pour changer ses pives en euros ».