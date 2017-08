Loulle, bûcheron, concours, spectacle.

C’est à l’occasion de la fête patronale de Loulle (173 habitants), qui offrait à tous un grand nombre d’activités, que se sont affrontés les bûcherons lors d’une compétition amicale réunissant des compétiteurs venus de toute la France et même d’Allemagne et du Canada. Cet événement assez unique dans le Jura a été organisé avec l’aide des frères Masnada, en particulier Sébastien, compétiteur international et enfant du pays. Dans l’après midi, ce sont 6 épreuves (haches, passe-partout, tronçonneuses, springboards…) autour desquelles se sont affrontés les 12 champions avec en épreuve vedette le springboards. Cette discipline consiste à placer deux tremplins dans un tronc, d’environ 3 mètres, ancré verticalement. Le but est d’abattre une bille de bois placée au sommet du tronc. Le springboard est considéré comme la “discipline reine”, car il requiert de l’athlète non seulement une technique précise et de la force, mais aussi un excellent équilibre et de l’agilité. Le public de connaisseurs et de curieux venu nombreux a eu sa part de frissons et de décibels. La journée s’est terminée par une soirée où tous ont pu se restaurer et danser jusqu’à une heure avancée de la nuit.

De notre correspondant Serge Buzzacaro

Contact (Sébastien Masnada) : 06 70 35 10 43