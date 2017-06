Une salle de classe plongée dans le noir, assit parterre, une quinzaine d’enfants d’école primaire, et soudain, par un petit trou, la lumière qui rentre dans la pièce, et au mur, des formes qui apparaissent. L’émerveillement est total ; tout autour des enfants, des maisons, des voitures en mouvement. Nous ne sommes pas dans une salle de projection cinématographique, mais dans une camera obscura géante. Cet ancêtre de notre appareil photo, qui par un simple procédé de jeu et de déviation de la lumière, fait apparaître l’image.

Fabriquer et comprendre l’image

Aux manettes de cette relique photographique, l’artiste Jean Daubas, photographe professionnel, invité par l’atelier Canopé 39 à animer des ateliers à destination des élèves de primaires des écoles lédoniennes. Ce réseau d’accompagnement pédagogique met en effet à disposition des enseignants, des outils techniques, ici pour leur apprendre les techniques de création de l’image. « Durant leur temps de présence, les enfants apprennent à faire une image, de la prise de vue, à la numérisation du négatif, en passant par le développement en laboratoire. L’idée est d’avoir une vision d’ensemble de la photographie. L’image est un enjeu éducatif important aujourd’hui, car elles nous entourent au quotidien ; donc nous devons faire comprendre aux enfants ce qu’est une image, la manière dont on la fabrique et dont on la comprend », explique Christophe Coquet, médiateur ressource de l’atelier Canopé 39.

Par petits groupes, les enfants découvrent donc la camera obscura, la photographie au sténopé, et passent aux travaux pratiques. Tous munis d’une boîte à chaussure, les voilà parés d’un appareil photo rudimentaire, mais fonctionnel, prêt à prendre leur première photo. La pose est choisie, la boîte posée à terre, le cache retiré et… attente. Contrairement à la photographie numérique, le résultat n’est pas immédiat. Une minute de pose environs est nécessaire pour que la lumière, qui passe à travers un trou d’un millimètre, imprime le papier photo dans la boîte. Puis direction le laboratoire, improvisé dans les toilettes, où les enfants développent leur négatif. Un travail concret sur l’image sur lequel les enfants ne manqueront pas de revenir en classe avec leurs enseignants.