“Il faut trouver une solution pour cet hôpital. Nous savons qu’il y a des problèmes, mais nous avons fait des propositions pour trouver des solutions. Or, nous n’avons toujours pas reçu de réponse de l’ARS (Agence Régionale de Santé” déclarait ce jeudi 5 octobre, le Dr Boukezzata, chirurgien orthopédiste à l’hôpital Louis Jaillon de Saint-Claude accompagné des Docteurs Phan Van (gastro-entérologue), Dr Benchabane (chirurgien viscéral), Dr Djamal (anesthésite), Dr Dahmani (néphrologue), qui sont descendus dans la cour de l’hôpital à l’occasion d’une heure de débrayage organisée ce jeudi 5 octobre de 14 h à 14 h 59. “Nos collègues urgentistes les Dr Menade et Loucif, retenus sur une urgence sont solidaires de notre action ; tout comme le Dr Sophoclis qui est en réunion importante“, ajoutait le chirurgien.

Une épée de Damoclès

“Ces menaces de fermeture au-dessus de cet établissement sont comme une épée de Damoclès depuis de nombreuses années. C’est décourageant pour des confrères qui voudraient s’installer alors que nous avons un des plus blocs qu’il m’ait été donné de fréquenter. Le matériel, nous l’avons. Les équipes nous les avons et les patients sont là. Donnez-nous la chance de recruter d’autres praticiens et l’activité suivra. Nous sommes dans une région touristique. Quels tours-opérateurs vont vouloir amener des touristes l’hiver pour faire du ski, s’il n’a pas d’hôpital digne de ce nom en cas de fracture ? L’hôpital de Saint-Claude a un rôle socio-économique pour tout le Haut-Jura“.

Les syndicats ont déposé un tract à la direction de l’établissement.

Durant une heure, une soixantaine d’agents ont débrayé.

Rappelons que mardi 10 octobre à 20 h 30, le comité de défense et de soutien de l’hôpital organise une réunion publique à la salle des fêtes de Saint-Claude pour faire le point sur la situation et envisager des actions à mener “pour faire entendre la voix des 60 000 âmes du Haut-Jura“, alors que le sort des cinq services (urgences, pédiatrie, néphrologie, chirurgie, maternité) sont menacés.