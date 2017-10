Vendredi 20 octobre en fin d’après midi, l’Office des sports de l’agglomération a réuni sur la scène de la salle polyvalente de Courlaoux 130 champions parrainés pour l’occasion par Sylvain Sacco, un sportif reconnu du territoire en passe de devenir un excellent coach de basket en sus de sa tâche de directeur de Haut-Jura Sport Formation. En introduction, les présents eurent le loisir d’observer en démonstration plusieurs jeunes pratiquants du Ring athlétique lédonien.

Puis, tous les sportifs furent honorés à titre individuel ou pour leur appartenance à des équipes ayant réalisé un parcours remarqué durant la saison dernière. Dix dirigeants, dont quatre jeunes étaient aussi remerciés pour leur implication. Enfin, un prix spécial allait à Jean-Marie Lagalice, membre actif du club de plongée, décédé en cours d’année. Ce sont finalement 25 associations sportives, dont trois issues d’établissements d’enseignement secondaire, auxquelles appartiennent ces sportifs qui auront été honorés dans la promotion 2017.

Palmarès :

Alicia Cardot, Clément Simon – VTT Conliège,

Robin Hong, Jérémy Morland, Mathéo Ginestet – AL Lons Volley,

Hubert Tavernier, Lilou Giono – La Jurassienne Trampoline,

Lucie Brenot, Équipe masculine Excellence – Archers de Montciel,

Pauline Beacco, Adrien Zanada – Société de tir du Jura,

Léandre Vidal, Maxime Saint-George -TCB Lons,

Équipe féminine – Amicale Boule Jurassienne,

Manon Mangeol, Antoine Jaillet, Nicolas El Hanni – AJB Lons,

Mathilde Roy – US Lons,

Inasse Hedidou, Ensemble championnat 13 ans et moins – AG Lons,

Calie Dufour, Perline Vaucher – La Jurassienne Gymnastique artistique,

Quatuor 7-15 ans – La Jurassienne Gymnastique acrobatique,

Équipe masculine, Équipe féminine – Association Sportive du Golf du Val de Sorne,

Équipe dames M17, Dominique Veyrac – CE Lons,

Équipe escalade UNSS – Collège Saint-Exupéry,

Matthieu Vaisse – CAF Lons,

Salomé Salvado, Sophie Perrin – Échiquier lédonien,

Équipe – École d’échecs lédonienne,

Julia Vidiera, Léa Ganzer – Jura Sport Orientation,

Kevin Mazier – Energy Fight Club,

Équipe boxe éducative UNSS – Lycée de Montciel,

Garik Mistoyan, Luigi Loersch, Sacha Lerbourg – RA Lons,

Hubert Mathez – Billard Club,

Équipe basket cadets UNSS – Lycée Jean Michel,

Équipe seniors masculins, Équipe U15 filles – AL Lons Basket,

Équipe badminton UNSS – Collège Saint-Exupéry,

Équipe cadets masculine et féminine – Lons Athlétisme 39,

Dirigeants : Jean Rousseau (ASPTT Gd Lons), Benoît Dumont (AJB Lons), Liliane Boé (AG Lons), Chantal Prétot (CAF Lons) Daniel Gavand (CT Lédoniens), François-Xavier Chatouillot (Golf Val de Sorne). Jeunes dirigeants : Chloé Tréboz (AG Lons), Paul Serrand (UNSS Jean-Michel), Maëlys Rigaud (US Lons).

René Gauran