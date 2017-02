Il est 12 h 56, ce lundi 23 janvier 2017, lorsque l’adjudante Sandra Remy, opératrice au Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG), reçoit un appel d’une femme qui se dit être de Marseille. À plus de 450 kilomètres de là, la personne lui explique être une joueuse en ligne sur le jeu Big Farm, et qu’un internaute Jurassien a exprimé son désir de mettre fin à ses jours le matin même à 6 h 30 sur la plateforme vidéo ludique.

Le chef Laure Lacraberie, binôme de l’adjudante présente ce jour-là explique : « Nous n’avions que son pseudo sur le jeu et le fait qu’il avait indiqué vivre dans le Jura. » Autant dire très peu de pistes. L’adjugent chef Laurent Simon, enquêteur en nouvelle technologie (N-Tech), est alors appeler en renfort. Son but : ratisser Internet pour trouver le moindre indice sur l’homme en détresse.

« Nous avons fait une réquisition administrative dans le cadre de la sauvegarde de la vie humaine pour obtenir son adresse IP auprès de l’éditeur du jeu qui se trouve en Allemagne, vers 15 heures. Même si rien ne les obligeait légalement à nous la communiquer, ils l’ont fait bien volontiers, vers 17 heures, après des recherches sur leur base de données », explique l’expert informatique.

Le temps joue contre eux, les gendarmes en ont bien conscience. De l’obtention de l’adresse IP, de l’adresse mail, du prénom et du nom du joueur, les enquêteurs accélèrent leurs recherches. « Nous avons dû vérifier les informations pour être sûrs qu’il s’agissait de la bonne personne, car elle aurait pu se déclarer sous un pseudo sur le site de jeu », explique le chef Laure Lacraberie.

Retrouvé sur Facebook

En moins de 45 minutes, les gendarmes contactent le fournisseur d’accès internet pour retrouver l’adresse exacte du propriétaire de l’adresse IP, mais en vain. C’est du côté du réseau social Facebook que les enquêteurs trouveront leur salut. « Grâce à l’adresse mail, nous avons réussi à le retrouver sur Facebook. En parallèle nous l’avions également trouvé sur l’annuaire. Un “J’aime” sur une activité de Poligny nous a confirmé que c’était la bonne personne. Un septuagénaire qui vivait seul, ce qui semble expliquer ses motivations », raconte l’enquêteur N-Tech.

Il est donc 17 h 45 lorsqu’une patrouille de gendarmerie arrive au domicile de l’homme. Après plusieurs appels des forces de l’ordre, c’est vaseux que l’homme de 70 ans leur ouvre la porte. « Il semble qu’il avait ingéré plusieurs médicaments depuis le matin. À quelques heures près nous aurions pu le retrouver sans vie », explique le major Pascal Renault, chef du CORG. Emmené à l’hôpital de Lons-le-Saunier, malgré ses virulents refus, l’homme n’a rapidement plus été en danger. « L’issue heureuse de cette affaire peu banale est bien sûr un soulagement. Elle a été possible grâce à l’appel de cette femme de Marseille, qui a permis sans nul doute de sauver la vie de cet homme. »