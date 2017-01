Né en 1960 à Baz, à une centaine de kilomètres de la capitale albanaise Tirana, en pleine dictature communiste, sous la houlette d’Enver Hoxha, Paulin Lalaj se révèle très tôt passionné par l’art et la littérature, particulièrement français. « Mon frère était peintre et c’est lui qui m’a donné l’envie de me mettre à cette forme d’art. » Chemin faisant, Paulin termine ses études au lycée artistique et à l’académie des beaux-arts de Tirana, puis trouve rapidement un emploi en tant que chargé des affaires culturelles à la mairie. « Tout en continuant a développé mon art pictural, je travaillais dans le domaine de la culture. Je gérais les activités artistiques, la bibliothèque, j’organisais des concerts. »

Mais en 1996, il perd son emploi et est contraint de travailler en tant que peintre en bâtiment pour subvenir aux besoins de sa famille. « Mais en 2010, j’ai retrouvé du travail en tant qu’adjoint à la culture à la mairie de Mamuras, et ce jusqu’en 2015. » C’est cette même année, au mois de juin, que Paulin et sa femme décident de quitter le pays après la victoire du Parti Socialiste aux élections municipales. « J’allais perdre mon poste et les choses auraient pu mal tourner pour moi. Le système est mafieux en Albanie, et je critiquais trop ouvertement les pouvoirs corrompus. J’ai donc fui le pays pour ma sécurité. »

« Un pays qui m’a toujours fait rêver »

Direction la France, et plus précisément Lons-le-Saunier, où son fils Francesco, 20 ans, étudie depuis trois ans. « Même si c’est dur de quitter son pays, le faire pour rejoindre un pays qui m’a toujours fait rêver, ce n’est que du bonheur. » Depuis un an et demi maintenant, Paulin fait tout pour s’intégrer. « Je prends des cours de français, je me balade, je vais à la rencontre des gens, qui sont tous très accueillants. »

Un accueil qui se fait d’autant plus facilement que l’artiste se balade presque toujours avec son carnet à la main.

Souvent je vais à la médiathèque, je m’installe et je vais des croquis des gens en train de lire. Les croquis c’est ma gymnastique, ma nourriture artistique, ce qui me nourrit et me permet de rester en forme.

Toujours à la recherche d’une expression, d’un visage atypique, l’artiste se plaît à scruter les Jurassiens pour en faire leur portrait. « Plus qu’en Albanie, ici les gens ont de belles expressions, de beaux sourires, agréables à croquer », s’amuse le peintre, qui fait également des autoportraits, « pour transmettre ses sentiments ».

Mais ce qui réjouit le plus l’artiste c’est « le fait qu’ici, les gens sont réceptifs à l’art ». Tellement réceptif que depuis son arrivée en France, Paulin en est à sa cinquième exposition. Actuellement c’est à la librairie Guivelle que l’artiste expose, en partenariat avec l’Atelier des quatre mains d’Alice Javelle. « Ce que j’aime avant tout, c’est la dimension sociale de cette exposition, qui permet de faire connaître et de mettre en valeur cet artiste qui s’est réfugié en France. Il offre à travers son art un regard nouveau sur le Jura et sur Lons-le-Saunier, qu’il était intéressant d’exposer. En plus de cela il a déjà vendu une dizaine de toiles depuis le début de l’exposition le 18 janvier 2017, donc c’est un véritable plaisir. »

Un plaisir que vous pourrez partager jusqu’au mardi 31 janvier 2017.