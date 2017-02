Un réalisateur qui déciderait de tourner un film sur l’ascension de Bonaparte vers le pouvoir montrerait sans doute le futur empereur en Egypte livrant bataille au milieu des pyramides. Vrai et faux à la fois, nous dit le Dolois Emilien Frey. Officier au 511e régiment du Train basé à Auxonne et passionné d’histoire, celui-ci fait paraître un court essai baptisé L’invention politique de l’événement. Il y explique comment, après les succès remportés en Italie, cette expédition dont le but était de contrer le blocus britannique a, ensuite, été réécrite. Bonaparte prépare son avènement politique. Il a su, écrit l’auteur, « créer une légende qui ont légitimé tous ses choix politiques en faisant de lui l’auteur qui unifie la nation autour du bien commun et qui érige la loi en valeur suprême dont personne ne peut s’exempter ».

L’engagement de citoyens-soldats si loin du sol national est une première. Emilien Frey rapporte dans le détail les forces engagées dans la plaine d’Embabeh, leur organisation, le déroulement de la bataille qui se solde par la victoire en demi-teinte d’une armée moderne sur une armée d’une autre époque. Au pasage, il suggère que les Britanniques ont délibérément laissé l’émissaire du Directoire embarquer et traverser leurs lignes maritimes pour rejoindre Paris.

« Saillants mémoriels »

Le cœur de son propos concerne la façon d’écrire l’histoire. Depuis l’Ecole des Annales, le récit des batailles a été délaisée au profit de l’étude de la société et des mentalités. Pourtant, à l’instar de la prise de la Bastille, quelques « saillants mémoriels » restent inscrits dans l’inconscient collectif. Ce qui lui fait dire : « L’événement n’est peut-être pas si insignifiant que cela ». Il peut cristalliser un certain nombre de phénomènes politiques, sociaux, économiques dont il est la conséquence mais, comme ce fut le cas pour la campagne d’Egypte, il peut aussi en être la cause, rappelle Emilien Frey.

Dans L’invention politique de l’événement, l’auteur reprend pour partie le mémoire de maîtrise d’histoire qu’il a soutenue en 2014 à la Sorbonne. Fin mars, il sera à Paris sur l’espace de l’Armée de Terre au Salon du Livre de Paris.

Emilien Frey, L’invention politique de l’événement (Bonaparte, l’Egypte, Napoléon), chez Dacres, 200 pages, 12 euros.