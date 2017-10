Danielle Brulebois perd sa place au perchoir de l’Assemblée nationale

La députée (LREM) du Jura Danielle Brulebois a perdu sa vice-présidence de l’Assemblée nationale à l’issue d’une recomposition du bureau de la chambre Basse intervenu mardi dernier.

En fait, depuis le début de la législature, la majorité présidentielle occupait l’ensemble des postes de vice-présidents, suite à une fâcherie du groupe LR quant à la nomination à la questure d’un député « Constructif », à la place du candidat LR, et qui avait donc décidé de ne pas présenter de candidat. Permettant à Danielle Brulebois d’être élue…

Mais pour sortir de cette impasse démocratique, le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, a décidé de rebattre les cartes et a proposé une modification du règlement attribuant désormais les vice-présidences selon un système de points crédité à chacun des groupes parlementaires en fonction de leurs effectifs…

Au final, le groupe LREM conserve trois vices-présidences attribuées à Hugues Renson, Carole Bureau-Bonnard et Sylvain Waserman (du Modem), tandis que deux vont au groupe LR et ont été attribuées à Marc Le Fur et Annie Genevard, la député du Doubs.