Cyclo-cross. Pierre Gautherat (Guidon Bletteranois) sur la plus haute marche en coupe de France

C’est une formidable performance qu’a réalisée Pierre Gautherat, vainqueur chez les cadets de la 3e manche de la coupe 2017 de France de cyclo-cross disputée ce dimanche 3 décembre à Jablines (Ile de France). Le jeune Dolois sociétaire du Guidon Bletteranois est parvenu à se détacher dans le dernier tour pour franchir la ligne avec 14 secondes d’avance sur le vainqueur des deux premières manches, Florian Richard-Andrade.

Pierre Gautherat n’aura eu besoin que de quelques courses pour digérer le passage de la catégorie minimes, où il avait collectionné les succès, au niveau cadets. Sixième de la première manche à Besançon, il s’était approché de la victoire lors de la seconde manche le 12 novembre à La Maizière. “Au début de saison, j’ai eu un peu de mal à m’y mettre mais à chaque dimanche ça va de mieux en mieux”, assure-t-il, précisant que : “Mon objectif n’était pas forcément la gagne mais d’être dans le top 10. Le contrat est largement rempli”.

Deux autres Jurassiens se sont illustrés ce dimanche à Jablines : comme lors des deux manches précédentes, Lauriane Duraffourg (Vel’Haut Jura) termine 2e. Dans la catégorie junior, Quentin Bourg (VC Dole) prend une très belle 9e place.

Les élites, où les francs-comtois Fabien Canal et Francis Mourey occupent les deux premières places du classement général provisoire, disputeront une 4e manche le 30 décembre à Flamanville (Manche). Pour les cadets, le prochain rendez-vous national est le championnat de France les 13 et 14 janvier à Quelneuc. La course de ce jour autorise Pierre Gautherat à afficher ses ambitions : “Je viserai le podium, voire le titre…”

