Après l’annonce du plan logement du gouvernement, les bailleurs sociaux dont Grand Dole Habitat sont montés au créneau pour dénoncer des mesures qui leur paraissent injustifiées.

Grand Dole Habitat a réagi au Plan logement du gouvernement le 17 octobre dernier en fermant ses bureaux au public. L’Etat souhaite réduire en 2018 sa charge logement d’1,7 milliard d’euros. Le problème de logement en France concerne les territoires tendus (Ile-de-France, région bordelaise, Rhône-Alpes). Le délai d’attente pour obtenir un logement est important, les constructions ne sont pas suffisantes, les logements sont insuffisamment entretenus, certains locataires ont les moyens de se loger dans le parc privé. Ces constats ne valent que pour ces territoires tendus.

« Grand Dole Habitat renouvelle son parc. Nos locataires sont satisfaits et on loge des gens qui ont des revenus bas avec des loyers bas », précise Yves Magdelaine, directeur de l’office HLM. Avec la mesure de réduction de l’APL (aide personnalisée au logement), les loyers de Grand Dole Habitat seraient baissés de 65 € par mois en moyenne pour les bénéficiaires de cette aide. Par conséquent, Grand Dole Habitat aura une baisse de ses loyers. « Notre office compte 61 % de locataires qui bénéficient de l’APL donc nous sommes davantage touchés par cette mesure. Cela représente une perte de 1,3 million d’euros par an qui équivaut à notre capacité d’auto-financement », explique le directeur. Le seul pouvoir des bailleurs sociaux est de convaincre les élus locaux. « Nous avons besoin de nos réserves et l’auto-financement est un investissement qui est injecté directement dans l’économie locale. On alerte l’opinion sur la disparition du logement social et la non-prise en compte des territoires provinciaux puisque cette mesure n’a pas été soumise à concertation ».

Si cette mesure est appliquée, Grand Dole Habitat sera contraint de réduire ses programmes de construction et de modifier son plan de développement.

« Les finances saines nous permettent d’entretenir notre patrimoine mais plus de le développer avec le plan qui est proposé au vote. Nous serons contraints de limiter les constructions et les travaux de réhabilitation ce qui aura un impact sur l’économie locale », précise le directeur de Grand Dole Habitat.