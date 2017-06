Coup de chaleur : je Jura placé en vigilance orange

Météo France a placé les départements de la Côte-d’Or (21), de la Saône-et-Loire (71) et du Jura (39) en vigilance orange pour le phénomène de canicule, qualifié de « précoce, intense pour la période, et relativement durable. »

Ce mardi matin, le temps très chaud et sec se poursuit sur les régions du nord-est. Le ciel est parfaitement clair avec des températures au lever du jour comprises entre 16 et 22°C sur les départements placés en vigilance orange ou jaune canicule.

Evolution prévue

Aujourd’hui, la chaleur poursuit son accentuation et devient difficilement supportable étant donné la hausse du taux d’humidité ambiant. Les maximales gagneront à nouveau quelques degrés par endroits et seront comprises entre 33 et 36°C, localement jusqu’à 37°C en Bourgogne. Une extension des vigilances orange et jaune canicule plus à l’est et au nord est possible en journée de mardi.

Mercredi et jeudi, ces températures resteront stationnaires, voire en légère hausse, avec des minimales de 18 à 22°c et des pointes en journée pouvant atteindre très localement 37 à 38°C, particulièrement en Bourgogne.

Il faudra attendre la journée de vendredi pour voir les températures commencer à baisser significativement par l’ouest, et samedi le long des frontières suisses et allemandes.

Samedi, l’épisode de fortes chaleurs devrait prendre fin avec des minimales passant pratiquement partout sous les 18°C et des maximales sous les 30°C.

Chacun d’entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé.

Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur. Veillez aussi sur les enfants. Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

Les conseils

En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie. Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez les dans un endroit frais. Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour. Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains. Adultes et enfants : buvez beaucoup d’eau, personnes âgées : buvez 1.5L d’eau par jour et mangez normalement. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h). Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers. Limitez vos activités physiques.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sante.gouv.fr/.