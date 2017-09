« J’ai eu l’occasion de venir en vacances à Moirans-en-Montagne il y a quelques années avec ma famille, sans savoir que ce lycée existait. A la période des mouvements, lorsque j’ai appris qu’un poste de direction était à pourvoir dans ce lycée des Arts du bois, j’ai aussitôt postulé, animée par l’envie de continuer la défense du lycée professionnel », explique Corinne Renaud, qui a pris ses fonctions de proviseur à la rentrée dernière, suite au départ à la retraite de Guy Caron.

Née à Marseille il y a 46 ans, Mme Renaud qui est mariée et mère de deux grandes filles, est entrée dans l’Éducation Nationale en 1993-1994 en tant que professeur de technologie « un peu par hasard », explique-t-elle en souriant. « Tout en suivant mes études à Aix-en-Provence, je suis tombée sur une annonce proposant de devenir professeur de technologie. J’ai eu envie de travailler avec les jeunes. J’ai alors passé le concours avec succès et j’ai enseigné pendant dix ans en collège, avant de passer le concours de personne de direction il y a 13 ans. Pas par ambition personnelle, mais animée par l’envie de retourner vers les lycées professionnels ». Passionnée par la montagne, Mme Renaud a occupé plusieurs postes successifs à Bourg-Saint-Maurice, Chambéry, Frontenex, Saint-Monnet-en-Champsaur et Gap.

Un rayonnement à l’étranger

« Ici à Moirans-en-Montagne, dans cet établissement des Métiers d’Art du bois, j’ai beaucoup à apprendre au contact des enseignants et des jeunes. Mon rôle est de poursuivre ce que mon prédécesseur a mis en place, de sublimer ce qui se fait ici et de contribuer à en développer son rayonnement ; y compris à l’étranger », poursuit le nouveau proviseur qui a eu l’occasion lors de son précédent poste de nouer des contacts avec l’Irlande, l’Italie, l’Espagne, la Norvège, la Suède, la Finlande, l’Allemagne… « En France, nous avons tendance à aller chercher de l’inspiration à l’étranger, mais pourquoi le lycée Vernotte ne serait-il pas un modèle pour d’autres établissements ? ».

Depuis sa prise de fonction, Mme Renaud a mis en place certaines mesures, dont la sécurisation de l’établissement (qui accueille 260 collégiens et 170 lycéens). Elle s’est aussi lancée dans la mise à jour du site internet qui constitue un outil majeur afin de faire connaître le lycée pour lequel « il faut que l’on trouve des formations en complémentarité avec d’autres établissements des métiers d’art », conclut-elle en mettant en avant le travail d’équipe avec Lindy Chollet et Serge Foulon.