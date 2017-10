Passionnée par la communication et sensible au pouvoir des mots, Coralie Bescond-Teil qui travaillait déjà depuis son domicile à Lamoura, dans le marketing et la communication, a en envie de changer de registre.

« Il y a un an, j’ai décidé de créer mon activité baptisée LiraCom, pour me mettre au service des marques, des petites entreprises, des artisans et des personnes qui souhaitent être davantage visibles sur le web, pour la création et la gestion de leur site internet, ainsi que dans l’animation des réseaux sociaux. Je m’adresse en particulier aux toutes petites entreprises, aux artisans, aux associations (à condition qu’elles aient un numéro de Siret), mais aussi aux personnes dont les sportifs de haut niveau (rire!) ».

Coralie est tout naturellement le webmaster du club de supporters de sa sœur, membre de l’équipe de France de biathlon, Anaïs Bescond. Coralie Bescond-Teil est autonome, mais elle reste salariée dans le cadre d’un portage salarial avec Jam Communication ; une entreprise nationale basée à Annecy, « qui gère toute la partie administrative. Ce qui me permet de me consacrer à mes prestations. Celles-ci comprennent un entretien pour définir les besoins et les objectifs de mes clients, la création d’une stratégie cohérente avec les besoins et les objectifs, la rédaction du contenu éditorial, la production de visuels et la transmission des demandes et messages des internautes aux personnes concernées. Je m’adapte aux besoins de chacun. Il ne faut pas hésiter à me contacter ! », conclut la jeune femme en précisant que LiraCom fait partie de Made In Jura pour la défense de l’économie locale.

Contact : Coralie Bescond-Teil www.liracom.com coralie@liracom.com 06 40 69 32 24.