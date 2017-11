La « convergence des luttes », mais en petit nombre

A l’appel de neuf organisations syndicales, ce jeudi 16 novembre devait une nouvelle fois marquer « l’opposition du peuple » aux réformes du Gouvernement. Avec d’abord en ligne de mire la réforme du code du Travail, mais aussi « les attaques contre les services publics, la sécurité sociale, le statut des fonctionnaires et les conventions collectives ». Las ! Dans le Jura, ils n’étaient qu’entre 160 et 200 manifestants à battre le pavé à Lons-le-Saunier, auxquels il convient d’ajouter 200 personnes le matin à Dole et 35 à Saint-Claude, réunis « pour stopper tout recul social ».

Cette mobilisation en demi-teinte n’a pas empêché les manifestants d’évoquer « l’intensification des luttes » et de critiquer « Macron, le président des riches » et « sa société hiérarchisée » qui organise « la captation des richesses pour ceux qui ont le plus ».

Sur la place de la Liberté à Lons, outre les militants syndicaux des organisations CGT, FO, Solidaires, FSU et SNES, on croisait ainsi des militants du PCF, de la France insoumise, du NPA, de Nuit debout et même quelques lycéens de la FIDL venus dénoncer « la sélection à l’entrée de l’université ».

Au-delà des réformes, il était aussi évoqué la place des femmes dans la société, les questions migratoires, chacun rêvant d’une « convergence des luttes » et de « l’unité du mouvement social »…