Participer aux travaux d’un conseil de quartier, Kamel Souid reconnaît qu’il y a trois ans, il ne s’était pas vraiment senti concerné. « J’étais pris par ailleurs… », se justifie-t-il. S’il manifeste aujourd’hui davantage d’intérêt, c’est aussi en raison de la prochaine ouverture du nouvel établissement thermal. « Il faut, dit-il, que les curistes qui passeront dans notre rue marchent dans une rue propre, qu’ils passent devant des vitrines décorées… »

Kamel Souid a été sollicité par les élus qui, sur les quinze membres de chacun des conseils de quartier, doivent en désigner cinq. Parmi les noms auxquels ils ont pensé, il y a aussi celui de Guy Lafontaine. Pouvoir participer à la vie de son quartier lui semble également une bonne chose : « J’aime savoir ce qui se passe à Salins. J’assiste souvent au conseil municipal ; si quelque chose ne me plaît pas, je vais voir les élus pour leur dire ».

En relançant les conseils de quartier, ce que les élus veulent, c’est que les habitants trouvent par eux-mêmes les solutions pour dynamiser Salins, rendre la ville plus attrayante ou solidaire. Le faubourg Pasteur possède un comité des fêtes très actif mais Denyse Mattot, membre de la commission démocratie locale, se dit que le conseil de quartier pourrait par exemple œuvrer à son embellissement. Kamel Souid suggère de s’inspirer du réseau allo’voisins qui, assure-t-il, fonctionne très bien à Lyon : une personne âgée peut demander de l’aide pour lui porter une bouteille de gaz, des parents pour la garde d’un enfant…

Autonomes

La démocratie participative était au cœur du projet proposé en 2014 par Gilles Béder. L’expérience tentée au début du mandat a prouvé qu’une telle démarche ne s’improvise pas. « Les premières réunions, ça avait été la rédaction des cahiers de doléance. On entend, mais ce n’est pas ça qui permet d’associer les gens à un projet, ni à la municipalité d’entendre ce que les gens attendent », souligne Adrien Lavier, adjoint au maire en charge de ce dossier.

La mise en place de conseils de quartiers est obligatoire dans les grandes villes. « Il n’y a pas de raison que les ruraux n’y aient pas droit aussi. On le fait à l’échelle de Salins, avec les deux quartiers de la ville ancienne et ses deux gros faubourgs, Saint-Pierre et Pasteur », plaide-t-il. Salins s’est inspiré d’expériences menées dans d’autres villes comme Cognac ou Savigny-le-Temple. Chaque conseil, autonome, élira son délégué. Un appel est lancé aux personnes qui désirent y siéger. Le conseil sera aussi composé pour partie de personnes prises au hasard sur les listes électorales. Le tirage au sort aura lieu ce samedi matin en mairie.