Congères : plusieurs routes coupées ce soir sur le haut Jura

Les conditions de circulation sur les routes du haut-Jura sont très difficiles, cet après-midi, en raison du vent fort qui a soufflé en rafales, occasionnant la formation de congères malgré le passage des chasse-neige.

En début d’après-midi, la circulation était ainsi très difficile du côté de Censeau, sur la D471, en direction de Pontarlier. A 16 heures, une déviation a été mise en place sur la RN5 en direction du col de la Faucille, à hauteur de La Cure. Des congères ont également été signalées sur un bon nombre d’axes du côté de Nozeroy.

A 18 heures, la D471 en direction de Pontarlier était toujours coupée à la circulation des poids-lourds et interdite aux voitures non équipées au moins de pneus neige depuis la sortie de Champagnole et dans l’autre sens, au niveau de Frasne (25).

D’autres difficultés étaient signalées entre Lons-le-Saunier et Morez (avec une route propre mais glissante par endroits), avec notamment une traversée délicate entre Chaux-du-Dombier et Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Les camions interdits sur certains axes