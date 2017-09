Le syndicat mixte Doubs – Loue a attribué à l’entreprise EDE de Sampans le déboisement préalable au réaménagement du secteur de la confluence du Doubs et de la Loue. Les 4,4 ha d’arbres sur les berges ou sur les digues de la réserve du Girard vont être abattus et transformés en plaquettes pour les chaufferies bois du secteur.

Les engins, une cisaille et une abatteuse pour les plus gros arbres ainsi que la broyeuse, devraient arriver sur place à la fin de ce mois. Le travail, d’ici là, consiste à préparer les accès au chantier. Les équipes du cabinet CD Eau Environnement, chargé de la maîtrise d’ouvrage, vont dans les jours à venir procéder au balisage des endroits où des espèces protégées ont été recensées. Il s’agit aussi de marquer les arbres à cavité dans lesquelles il y aura peut-être des colonies de chauve-souris. « Les engins d’abattage actuels permettent de manipuler les troncs avec précaution. Mais s’ils abritent une famille de chauves-souris, il ne faut pas qu’ensuite on ait de sang partout quand on les tronçonne. On ira avec un endoscope vérifier qu’ils ne sont pas habités », explique Thomas Déforêt.

Le broyage se fera sur place

Même si l’attention portée à la communication sur le projet à travers notamment deux réunions publiques en 2016 semble avoir levé les très fortes réticences exprimées par le passé, les responsables du syndicat mixte continuent à tout mettre en œuvre pour prévenir les craintes des riverains. Côté réserve du Girard les camions pourront rejoindre la RN5 par des pistes latérales à la rivière et ne traverseront dont Gevry. En revanche côté Parcey, la traversée de la commune ne pourra pas être évitée. Denis Chaize précise que le broyage se fera sur place de façon à ne pas convoyer de grumes. Cela représentera environ 40 camions, ainsi que 30 pour les souches qu’il faut débarrasser de leur sable avant de les transformer en copeaux, sous peine d’endomager les chaufferies.

Sitôt le site dégagé, la SJE – groupe Colas attaquera les travaux de désenrochement par la pointe, qui est la partie la plus sujette aux variations du niveau d’eau. Pour en limiter l’impact sur le milieu naturel, le chantier cessera mi-mars 2018 et ne reprendra que fin août pour notamment rendre à la rivière le gravier qui avait été prélevé dans les années 60 pour ériger les digues.

Le matériau prélevé rendu à la rivière

Une des photos que découvraient le public présent jeudi 28 septembre à la salle des fêtes de Parcey montrant un agriculteur et son cheval traversant le Doubs à gué pour aller faucher un pré sur le Girard aidait à comprendre les explications du technicien du syndicat Doubs-Loubs concernant la méthode qui sera utilisée pour installer rive gauche les quelque 18 000 mètres cubes de matériaux qui auront été prélevés rive droite. Une rampe permettra aux camions d’accéder au milieu de la rivière. Puis une seconde rampe permettra aux grues de récupérer le matériau et de l’étaler le long de la berge côté golf. Ceci afin d’accélérer le travail d’érosion des berges du Girard et alimenter de nouveau l’ancien lit du Doubs.

Le coût des aménagements est estimé à 743 k€ HT.