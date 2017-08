Concours de l’AOP Morbier : Et le gagnant est...

Le 27e concours de l’AOP morbier s’est déroulé ce vendredi 25 août à Morbier. 26 fromageries étaient en lice. Chaque fromage a été passé à la loupe par deux jurys comportant au total 12 personnes. Les juges ont apprécié la forme de la meule, le croûtage, la raie noire, la pâte et le goût.

Cette année, le jury était présidé par Patrice Chassard, producteur fermier en AOP Saint-Nectaire, qui préside également, à l’INAO, le Comité national des appellations d’origine laitière.

Les délibérations ont été longues compte tenu de la qualité et de la diversité des fromages proposés. Mais au final, la médaille d’or a été attribuée à la coopérative de Flangebouche (Doubs), l’argent revenant à la coopérative de La Ferté (Jura) et le bronze à la coopérative des Pontets (Doubs) ainsi qu’à la coopérative des Monts-de-Joux à Bannans (Doubs).

La fruitière de Flangebouche, déjà lauréate en 2016, confirme ainsi l’excellente qualité de ses productions.

Comme à chaque édition, un jury d’enfants passionnés a rendu son verdict en couronnant la coopérative de Plasne (Jura).

L’AOP Morbier innovait cette année avec la première édition du Challenge du Morbier. L’objectif du challenge : montrer à travers un projet le dynamisme d’une fromagerie au sein de la filière morbier. Cinq équipes ont présenté leurs créations, mobilisant toutes les générations et tous les talents. Les projets présentés, très variés, montraient tous la fierté des producteurs et leur attachement au produit. Le jury était présidé par Emmanuel Champon, membre du CIGC (Syndicat du Comté) et producteur de lait à Gigny dans le Jura. Pour cette première édition, le jury a récompensé la prestation de la coopérative de Bief du Fourg (Jura).

