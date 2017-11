Les Rois Vagabonds sont les invités des Forges de Fraisans. Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach… Mais les musiciens sont des clowns. Sont-ils des clowns traditionnels ou de nouveaux clowns ? Avant tout, ils sont présentés comme des « poètes en action ». « Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému. » Les Rois Vagabonds sont nés de la rencontre entre Julia Moa Caprez et Igor Sellem. Leur bagage éclectique – qui va de l’acrobatie à la musique, de la danse au théâtre gestuel – a fait naître un désir commun d’explorer l’art du clown. Depuis 2008, ils développent l’histoire de leur duo à travers la recherche d’un langage universel, sans parole. Et ils s’inscrivent dans la tradition des clowns qui, tels les emblématiques Grock, Buffo ou Slava, font évoluer leur spectacle tout au long de leur vie.

Les Rois Vagabonds, jeudi 23 et vendredi 24 novembre à 20 h 30, à l’espace culturel des Forges. A partir de 8 ans. Tarif normal : 15 €, réduit 12 €, carte jeune 10 €, 3-12 ans 5 €.