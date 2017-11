Ils sont trois… qui se mettent en quatre pour faire de la soirée du samedi 25 novembre un rendez-vous festif et africain, au Bœuf-sur-le-Toit à Lons-le-Saunier. Les Scènes du Jura, l’Amuserie et le Moulin tourne accueillent en effet Le Bal de l’Afrique enchantée. Ce bal est donné par Les Mercenaires de l’Ambiance, un orchestre de onze musiciens et chanteurs « capables d’entonner les plus grands tubes du répertoire africain, du highlife ghanéen à la rumba congolaise en passant par l’afro-beat nigérian… » Le public sera donc invité à danser pendant deux heures et demie « sur des cuivres fous, des guitares débridées, des percussions épileptiques et des voix angéliques ou damnées, c’est selon ».

Samedi 25 novembre à 21 h, grande salle du Bœuf-sur-le-Toit à Lons-le-Saunier. Tarif sur place : normal 13 €, réduit 10 €.