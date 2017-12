Concert : six voix, deux toms,un tambourin et douze mains

San Salvator est un concert chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. « Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante », il est présenté comme « l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. » Résultat : « un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un chœur punk et de constructions math rock. » Quant à Lucas Hercberg, il chante seul « des chansons un peu bizarres ». Pour preuve : « Il peut être question d’interstices entre les objets et de stigmates douloureux qui apparaissent sur le pelage de certains animaux qui n’ont jamais existé. On y trouve peut-être également des références obscures à un ouvrage qui sera écrit au siècle prochain et des visites guidées de lieux où personne n’a envie d’aller et qui, d’ailleurs, ont probablement disparu ».

Samedi 2 décembre à 21 h, à la Maison du peuple. Tarifs : 10 €, 8 € et 5 €. Tout public.