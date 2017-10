Impressionnant… Le Very Big Experimental Toubifri Orchestra est composé de dix-neuf musiciens. Créé en 2006, il est membre de la Fédération des grands ensembles de jazz et musiques improvisées. Sa règle absolue est de porter la musique à ses extrêmes limites. Il se présente comme « une fantasque fusion des genres, un malström indéfinissable inspiré des mandalas cycliques du gamelan balinais et profondément marque par la musique pop. » Voilà pour le côté expérimental. Le nom Toubifri, c’est pour signifier le délire et la tempête. « Le Very Big est une fresque hystérique sur un écran de couleurs, un joyeux fracas, une fanfare dada ».

Le Very Big Experimental Toubifri Orchestra est déjà connu des Sanclaudiens. Il fêtait par un concert, en septembre 2014, les 30 ans de La Fraternelle. « Depuis les liens n’ont cessé de s’intensifier, dans la joie et dans la tristesse… », rappellent les représentants de l’association. Si bien que Loïc Lantoine et le Very Big viennent tout naturellement célébrer la sortie de leur nouvel album Nous (effective le 20 octobre) sur la scène du théâtre de la Maison du Peuple.

Samedi 28 octobre à 2 1 h au théâtre de la Maison du peuple. Tarifs : 10 €, 8 € et 5 € (pré-vente vivement conseillée).