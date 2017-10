La musique de Peemaï est basée sur les musiques traditionnelles de l’Asie du sud-est, de la Birmanie à l’Indonésie. « L’influence hindo-bouddhiste dans cette partie du monde a généré une suite passionnante de traditions musicales, reflétées avec des instruments très particuliers tels que le saung gauk birman (harpe), le khène lao (orgue bouche), les gamellans indonésiens… », décrivait Alex Dutilh dans Open Jazz sur France Musique en avril dernier. « Inspirés par ces couleurs musicales, les quatre musiciens ont choisi de se réapproprier ces mélodies et ces sonorités ». Le groupe « offre un set musical unique, fusion parfaite entre de musiques traditionnelles d’Asie et la culture jazz, rock et électro européenne. »

Peemaï est composé du saxophoniste Hugues Mayot, qui joue actuellement dans l’Orchestre national de jazz ; de David et Alfred Vilayleck, guitariste et bassiste originaires du Laos ; et du batteur Franck Vaillant.

Tarifs concert : 10 €, 8 € et 5 €.