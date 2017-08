Comprendre la vie des Poilus avec le spectacle de Roselyne Sarazin

Série. Le premier week-end de septembre se déroulera à Neublans-Abergement une grande exposition dédiée à la Première Guerre mondiale (notre édition du jeudi 10 août). Chaque semaine, rencontre avec les collectionneurs, artistes, passionnés de cette période…





C’est dans un travail de longue haleine que s’est lancée Roselyne Sarazin quand elle a mis sur pied ce spectacle il y a trois ans. Si l’actrice avait l’habitude de monter des pièces sur la Seconde guerre mondiale, c’est sur le conflit de 1914-1918 qu’elle a décidé de se pencher. La Der des Ders est décrite par l’actrice à travers les lettres que les soldats rédigaient depuis le front. Une plongée glaçante dans l’horreur que les jeunes combattants ont dû endurer dans les tranchées.

Des centaines de lettres lues

Roselyne Sarazin a lu des centaines de missive envoyées par des soldats à leurs proches pour au final en retenir vingt-huit: « J’ai été subjuguée par ces lettres qui ont été écrites dans des conditions horribles », raconte l’actrice. « J’ai lu des choses très dures. C’est dur d’imaginer le décalage que nous avons avec cette époque. J’ai relu ces lettres plusieurs fois afin de m’habituer à leur ton et de ne pas être dépassée par l’émotion ». Parmi les messages les plus touchants découverts par Roselyne Sarazin, celui d’un père à son petit garçon. Son enfant lui avait réclamé de « ramener un casque de prussien ». Ce à quoi l’homme répond : « Imagine qu’un petit garçon allemand a demandé la même chose à son père et que ça soit celui de ton papa ».

Haïkus et témoignages de femme

Outre les lettre de poilus, Roselyne Sarazin lira deux témoignages de l’écrivain et journaliste Marcelle Marquès, dit Marcelle Capy, une proche de Jean Jaurès. Cette dernière raconte la vie des femmes pendant la guerre et comment elles devaient remplacer les hommes à l’usine pour un salaire divisé par deux. Le spectacle sera ponctué par la lecture de haïkus, des petits poèmes de trois vers trouvant leur origine au Japon, qui avaient été écrits par de jeunes soldats. L’actrice sera accompagnée sur scène par Hervé Frémeau, qui jouera plusieurs instruments et chantera plusieurs chants de l’époque.

•Informations: le dimanche 3 septembre à 15 heures au parc de la mairie de Neublans-Abergement.