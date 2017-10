Arbois, commerces, ouverture, dimanche

À la base de ce débat assez clivant, un courrier du supermarché Atac en date du 11 juillet 2017 demandant à Bernard Amiens, maire d’Arbois, une dérogation d’ouverture pour 12 dimanches en 2018. En effet, si un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche, l’ouverture avec des salariés n’est possible qu’après dérogation municipale, elle-même précédée d’une consultation des organisations professionnelles salariales et d’employeurs, ainsi que la communauté de communes.

Un salaire doublé

Communauté de communes où le vote rendu le 26 septembre a rendu un avis positif malgré des positions partagées (16 abstentions et 26 voix contre). Si le conseil municipal le décide, tous les magasins de détail d’Arbois pourraient ouvrir à concurrence de 12 dimanches par an (matin et après-midi) aux dates de leur choix. Seuls les salariés volontaires seraient mobilisés, en contrepartie de compensations en temps (et un salaire doublé : Code du travail, article L3132-27).

« Non catégorique »

Pour Marie-Hélène Henriet, bijoutière, place de la Liberté, c’est un « non catégorique ». « Dans nos petites villes, on ne peut pas tourner le dimanche avec le personnel proportionnel aux charges, il faudrait que celles-ci soient allégées ou supprimées.

Pour les salariés à plein-temps, ce n’est pas une vie non plus de travailler 7 jours sur 7.

De plus, les achats sur internet nous font beaucoup de tort, et ce de plus en plus ». À la boucherie Grosjean, « on serait plutôt pour ouvrir le dimanche. Mais ce n’est pas une obligation ; finalement, chacun fait comme il veut, il n’y a aucune jalousie entre nous ». Sandrine Pitet, fleuriste « Fleurs de France » a un avis plus nuancé : « Je suis pour cette ouverture du dimanche pour les petits commerces, la pratiquant déjà depuis quelque temps. Mais je suis contre cette ouverture chez les grandes surfaces : celles-ci devraient laisser travailler un peu les petits commerçants, c’est là que ceux-ci peuvent sortir leur épingle du jeu ».

Quel chiffre d’affaire ?

D’autres commerçants du centre-ville sont beaucoup plus indécis : « ni oui, ni non, je ne sais qu’en penser ». Alain Lebeau, directeur du « Super U » affirme : « Non, je ne suis pas pour l’ouverture du dimanche, même si avec les années cela a pris de l’ampleur. Je dirigeais auparavant une grande surface à Salins-les-Bains sans ouverture le dimanche, mais j’ai été obligé d’ouvrir les dimanches matin suite à l’arrivée d’un Lidl.

Cette ouverture ne représentait alors que 6 % du chiffre d’affaires : ce n’est pas un plus, c’est l’étalement des affaires et ceci m’a éveillé au respect du petit commerçant.

À la rigueur je ne dis pas non en cas de dimanches exceptionnels (Pâques, Noël, etc.). Mais je pense que si toutes les grandes surfaces fermaient le dimanche, cela serait au bénéfice des commerces indépendants. C’est important que les métiers de proximité fonctionnent, sinon c’est la mort du bourg et on a tous une vie de famille. En Alsace, tout est fermé le dimanche, et tout va bien ! »

Stéphane Hovaere

avec notre correspondant Jacky Millet