Champagnole, Tritons, piscine, Roxana Maracineanu

Décidément, rien n’est trop beau pour les enfants de perle du Jura qui ont reçu durant la première semaine des vacances scolaires la championne du monde 1998 de natation, Roxana Maracineanu. Durant une semaine, la championne et ses équipes ont séjourné à la base de la roche sur la route de Syam. Alliant piscine, gymnastique et loisirs créatifs, leur stage s’est déroulé sur une semaine, du matin au soir avec repas de midi gracieusement offert par la ville. Le stage n’a hélas pas eu le succès escompté : seuls 5 enfants se sont inscrits. Manque de communication ou tarif prohibitif (200 € la semaine) ? La grande championne s’interroge. Elle réfléchit déjà au prochain stage, qui cette fois s’adressera à la fois aux parents et aux enfants. Son mental de championne lui permet d’affirmer dans sa langue natale roumaine : « nimic nu este impossibil ». Traduction, rien n’est impossible, tout est réalisable, il suffit de s’en donner les moyens.

« Avec moi, un enfant de 3 ans apprend à nager en une semaine » affirme la championne.

Tout au long de l’année c’est en région parisienne que la jeune femme, maman de 4 enfants, donne des cours. « Avec mon mari nous venons en vacances dans le Jura depuis plusieurs années, on adore cette région ». Pas de regret pour ceux qui auraient voulu profiter des conseils de la championne, on risque de la revoir très prochainement. La championne souhaite même s’installer parmi nous, au pied de nos montagnes.

De notre correspondante Helena Vigneron

Une belle carrière

Roxana Maracineanu, 42 ans, est originaire de Roumanie. À 7-8 ans elle a d’abord commencé des cours de gymnastique dans son pays d’origine. Mais dans cette discipline, les professeurs étaient trop exigeants. Elle décida de commencer la natation. Alors qu’elle a 8 ans, elle immigre en France avec sa famille en tant que réfugiée politique. Sa famille s’installe à Mulhouse et elle intègre le club de natation locale. À 16 ans, elle obtient le titre de championne de France. « Le sport a été pour moi un gros facteur d’intégration ». Sa carrière oscille ensuite entre succès et échecs jusqu’à ce qu’en septembre 1997, elle décide d’arrêter sa carrière sportive et part en Allemagne pour des études de langues étrangères appliquées. Cette période lui a permis de prendre du recul et de se poser les bonnes questions.

« Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m’arrêter là, toutes ces années à nager ne pouvaient pas avoir servi à rien ».

Elle reprend l’entraînement en Allemagne. En 1998, la jeune femme obtient le titre de championne du monde de natation. Puis vice-championne aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Elle a quitté définitivement la compétition en 2004 et devient consultante pour France Télévision entre autres.