Il est 4h56, ce mardi 10 janvier 2017 lorsque les secours sont appelés pour un accident de la circulation sur la RD475, au niveau de la commune de Menotey.

Sur place le bilan est lourd. Une collision vient de se produire entre une voiture et un semi-remorque. Le conducteur de la voiture, incarcéré, sera déclaré décédé par le médecin du Smur.

Le conducteur du poids-lourd, dans un état préoccupant, a été pour sa part transféré vers le centre hospitalier de Dole.

La route a été coupée à la circulation durant l’opération de secours.

- Plus d’informations à venir sur l’état des routes de la région doloise, compliqué à cause du verglas et de la neige -