Collision entre deux voitures à La Chapelle-sur-Furieuse

Ce mercredi 19 septembre en fin d’après-midi, un peu avant 18 heures, une violente collision entre deux voitures s’est produite sur la RD 467, au lieu-dit St-Benoit. Les secours de Salins les bains, Andelot et Lorette se sont rendus sur place et on pris en charge trois blessés, dont l’un, âgé de 18 ans, a dû être désincarcéré. Gravement atteint, il a été héliporté par Héli 25 sur le CHU de Besançon. Son pronostic vital n’était toutefois pas engagé. Les deux blessés légers ont également été transportés, non médicalisés, sur le centre hospitalier de Besançon.