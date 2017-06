Ce dimanche 11 juin était décerné le premier titre de champion Bourgogne – Franche-Comté de VTT cross-country. Aux commandes de bout en bout, le pilote du VTT Conliège Clément Berthet devance son aîné du VC Ornans Fabien Bragagia, sacré en catégorie senior. Florent Gourlot, de l’AC Damparis – Tavaux, s’intercale entre deux autres Ornanais, Paul Taillandier et Bastien Michaud.

Sur un parcours très physique tracé autour de la Croix Boyon dans le massif de la Serre, Clément Berthet a pu se rassurer. Le sociétaire du team BH Suntour explique qu’il sort d’un gros bloc d’entraînement. Il s’apprête à enchaîner la manche de coupe de France le 25 juin à Lons-le-Saunier, deux coupes du monde puis le championnat de France espoirs, principal objectif d’une saison au cours de laquelle ses performances ont été, jusqu’ici, éloignées de ce qu’il espérait.

Le VTT Conliège s’adjuge également le titre junior par l’intermédiaire de Zacharie Brunet.

Chez les dames, le VC Beaune fait coup double Marion Robin en juniors tandis que chez les seniors Alizée Patiès succède à Estelle Boudot, absente pour cause de fracture tibia – péroné à la suite d’une chute en coupe du monde. La course cadettes avait vu l’arrivée roue dans roue de Lauriane Duraffourg (Vel’Haut Jura) et Laura Lavry (VC Dole).

Le titre chez les cadets revient à Cyprien Tabary (VC Tournus) et dans les différentes catégories masters à Alexandre Pelletier (Ornans), Florent Gay (ACDTR), Grégoire Piquard, Daniel Prévot (US Giromagny) et Jacques Pardon (VC Dole). Le speaker appelait aussi sur le podium le Dolois Quentin Bourg, 3e de la course cadets, Alicia Cardot et Emma Jacquier (2e et 3e juniors dames) ainsi que le sociétaire du Vel’haut Jura Saint-Claude Jean-Bouillet (2e masters 5 et +).

Les maillots, remis par Gilles Zoppi, président du nouveau comité régional FFC, associent les couleurs des deux drapeaux de la Bourgogne et de la Franche-Comté, le bleu, le jaune et le rouge, sous forme de bandes verticales sur fond noir.