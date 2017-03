Clément Berthet : « Aller le plus haut possible sans griller les étapes »

Alors qu’il lui reste trois saisons chez les Espoirs (U23), Clément Berthet troque le maillot du VTT Conliège pour celui du Team BH. Une aventure presque incroyable pour le jeune Chaumerand qui, l’an dernier, n’a cessé de monter dans la hiérarchie nationale et même mondiale en se classant 7e de la finale de la coupe du monde en Andorre.

Comment se sent-on quand on endosse le même maillot que Jordan Sarrou ou Victor Koretzky ?

Entrer dans une équipe comme celle-ci est déjà un bel aboutissement. Mais ça ne change pas fondamentalement les choses.

Est-ce toi qui les a sollicités ?

Je les avais contactés, mais ils avaient l’intention de le faire. J’ai pu m’entretenir avec eux sur le Roc d’Azur. J’ai accroché à leur esprit d’équipe et à leur philosophie du vélo.

Le staff t’a-t-il dit ce qu’il attend de toi ?

Ils ne me mettent pas de pression. J’ai un contrat de deux ans. Le but est d’aller le plus haut possible sans griller les étapes.

Tu es, en effet, arrivé assez tard sur le circuit VTT national…

J’avais fait une petite année en minime 2 à l’US Morez puis en cadets seulement deux ou trois courses parce que je faisais davantage de ski de fond.

C’est quand j’ai signé à Conliège, en junior, que je me suis vraiment lancé dans le vélo.

On t’a vu, l’an dernier, énormément progresser. Tu pensais pouvoir atteindre un tel niveau ?

Absolument pas. J’ai été surpris, en début de saison, de réussir à accrocher Bastien Michaud. J’avais ensuite pris la 38e place scratch en coupe de France, ce que je ne pensais vraiment pas possible.

Le VTT de haut niveau est-il compatible avec la poursuite de tes études ?

Je m’entraîne en moyenne 15 heures par semaine ; un peu plus quand je suis en stage. J’étudie à Besançon où je prépare un DUT génie-mécanique et productique sur trois ans, ce qui me permet de m’entraîner dans de très bonnes conditions.

Je devrai cette année gérer davantage de déplacements, mais ça n’a rien d’insurmontable.

Comment s’est passée la préparation de la saison 2017 ?

J’ai travaillé sur le même modèle que l’an dernier. Je n’ai pas accroché avec les cyclo-cross. J’en ai fait quelques-uns, mais j’ai surtout fait du renforcement musculaire. Puis j’ai enchaîné avec les stages pour le foncier.

Ma première compétition a été l’Open d’Espagne à Chelva qui s’est bien passé ; je fais 12e scratch et 2e espoir malgré une chute en début de course.

La convocation au stage de l’équipe de France était un objectif ?

Je n’y pensais pas du tout. J’ai participé début janvier au stage dans les Alpes, où j’ai pu rencontrer les autres pilotes de l’équipe de France, puis au stage de préparation foncière mi-février en Espagne. C’est chouette de pouvoir côtoyer ainsi les gens contre lesquels on roule toute l’année. Le plus important, ce sera la sélection pour les championnats d’Europe et du monde.

C’était important de pouvoir continuer à travailler avec Yvan Griffon ?

Oui. Il m’a énormément fait progresser. Je ne me voyais pas prendre un autre entraîneur.

Longchaumois possède un autre champion cycliste, François Bailly-Maître. T’arrive-t-il de rouler avec lui ?

C’est arrivé deux ou trois fois mais ce n’est pas évident de se croiser. Quand j’étais jeune, tout le monde dans le village parlait de lui mais je ne suivais pas forcément ses résultats*.

Te reverra-t-on sur des épreuves dans la région d’ici Lons ?

Ce n’est pas prévu. Le reste de la saison, je vais surtout participer à des courses internationales en Allemagne et en Suisse.

* Pilote depuis 2013 du team BMC Enduro, double vainqueur de la Forestière en 2009 et 2010, champion de France espoirs de cross-country en 2005.