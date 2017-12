[Circulation] Retour à la normale sur la plupart des routes du Jura

Après une matinée plutôt cahotique et une circulation délicate sur la plupart des axes du département, ce vendredi 1er décembre au matin, la situation est presque revenue normale en cette fin d’après-midi sur le Jura.

En fait, il n’y a plus que quelques axes qui peuvent poser problème, vers Champagnole avec la RD 471, difficile de Mirebel jusqu’au département du Doubs, la RD 5 de Crotenay à Champagnole, la RD 27 de Pont-du-Navoy à Marigny, la RD 678 de Ilay à St Laurent, puis de Saint-Laurent au département du Doubs, la RD 437 entre Lézat et Saint-Laurent, la RD 26 de Morbier à Lezat, la RD 25 de de La Cernaise jusqu’au département de l’Ain. Plus au nord, RD 467 reste aussi difficile de Andelot à Pont de Gratteroche.

En Petite montagne aussi, certains secteurs restent difficiles : c’est le cas de la RD 470 de Présilly au Pont de la Pyle, la RD 109 d’Orgelet à Chambéria, la RD 52 de St-Maur à Orgelet, la RD 2 d’Orgelet à Cressia, la RD 49 de St-Christophe au Tunnel de Plaisia.

Si la neige a cessé de tomber, il va faire froid cette nuit, avec des températures allant de -2° en plaine à -7°C sur le haut Jura, ce qui va entraîner un risque élevé de verglas sur les routes.