En prévision des travaux de requalification de la rue du Marché et de la rue du Pré à Saint-Claude, des investigations sont nécessaires au niveau du collecteur d’assainissement des eaux usées.

Pour ce faire, des accès à ce canal doivent être créés et occasionneront la coupure de la circulation et l’interdiction du stationnement au niveau des deux rues le lundi 20 mars de 7 h à 18 h et le mardi 21 mars 2017 aux mêmes horaires.