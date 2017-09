La breakdance est définie dans le Larousse comme un « style de danse au sol né dans les ghettos des États-Unis, dans les années 1970, caractérisé par des mouvements acrobatiques, exécutés autour d’un point de repère, parfois sur un accompagnement de musique rap. » Elle fera l’objet d’une compétition ce samedi 30 septembre à partir de 15 h au Musée des arts urbains et du street art de Toulouse-le-Château.

Ce battle de breakdance, le Hip-hop Contest, réunira, annonce Stanislas Belhomme, le responsable du Mausa, une cinquantaine de danseurs hip-hop régionaux et nationaux, l’événement comptant pour les qualifications nationales. Certains viendront même d’Espagne, de Suisse ou d’Allemagne. « Les visiteurs pourront suivre tout au long de la journée les différentes battle de qualification, mixées en live par un DJ, et assiter à la finale qui aura lieu à 21 h », apprend-on du côté des organisateurs. En même temps, « huit ou neuf » graffeurs réaliseront sur place des performances live au rythme des beatbox. Il s’agit notamment de Don Mateo, de Lyon ; Léo Mordac, de Genève ; Mr. Bad 86, de Montpellier ; et BastArt, de Lons-le-Saunier.

A noter que les jeunes intéressés par la breakdance pourront être initiés à cette discipline.

Le Mausa fermera ses portes à 23 h.

Journée organisée avec l’Espace Scénique de Lons et la Ville de Lons.