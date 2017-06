Les courses d’obstacles dans la boue ont la côte depuis quelques années. Profitant du phénomène de mode, le comité départemental d’éducation physique et de gymnastique volontaire lancera, lui aussi, son « Adventu’run », le 17 juin prochain sur le plateau de Montciel. « Au programme : cinq kilomètres de courses avec une vingtaine d’obstacles, naturels ou artificiels, mêlant précision, agilité et équilibre. Le tout dans un esprit d’équipe et de bonne humeur », explique Baptiste Pommier, éducateur sportif au comité départemental. « Nous avons voulu faire cette course pour créer l’événement pour nos adhérents en fin d’année et nous faire connaître auprès du grand public. »

Une course pour le plaisir

Une journée ouverte à tous donc, sportif où non, dont le but principal est de s’amuser. « Il n’y a pas d’esprit de compétition, la course ne sera pas chronométrée. Nous ferons un départ d’une cinquantaine de personnes toutes les cinq minutes. Chacun fera la course à son rythme ; les plus sportifs pourront s’amuser, car certains obstacles sont corsés, et les autres pourront y aller plus tranquillement, en s’entraidant pour passer les parties les plus complexes. » Si 250 personnes se sont déjà inscrites, les organisateurs espèrent atteindre les 600 participants. Un parcours, plus simple, sera également ouvert pour les enfants de 3 à 15 ans.

Plus largement, les organisateurs feront également participer des personnes atteintes de handicap intellectuel, « pour lutter contre les a priori. » À noter également que sur les 15 € demandés à l’inscription de chaque participant, 1 € sera reversé à l’association « Dans les yeux de Milo ».

• Inscription : www.le-sportif.com. Renseignement : 06 86 74 59 84.