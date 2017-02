Au festival du film d’amour de Saint-Amour, les petits comme les grands sont les invités. Ces cinéphiles en herbe ou confirmés ont la possibilité, pendant les deux semaines de cette 18e édition, de choisir parmi 36 films au programme. Ils ont également l’occasion de faire des rencontres avec des invités comme Adrien Gombeaud, journaliste, auteur et critique, spécialiste du cinéma asiatique ; Jean-Christophe Soulageon, producteur ; Florence Vignon, co-scénariste du film Une vie tiré du roman de Maupassant ; des réalisateurs Etienne Chaillou (sous réserve) et Mathias Théry ; ou encore des jeunes comédiens marseillais Alain De Maria et Kamel Kadri.

Parmi les temps forts du festival, la journée du samedi 18 février sera consacrée au cinéma asiatique, avec la projection de trois films (lire ci-dessous). Mercredi 22 février sera festif, en particulier pour le jeune public, comme il l’a été le mercredi précédent.

Tout le programme dans Voix du Jura du 16 février.