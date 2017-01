Graphiste de formation et designer graphique, Anne-Lucie Barbot a toujours été sensible à l’image et en particulier à la photographie. Il y a un an, elle a créé une galerie d’art contemporain « Chromia », dont l’objectif est de promouvoir des oeuvres engagées, humanistes et contemporaines. En complément, elle a décidé d’aménager une partie de son appartement aux Rousses, en show-room. « Je reçois sur rendez-vous pour des découvertes privilégiées. C’est aussi l’occasion de présenter en avant-première une partie des expositions qui seront proposées dans d’autres lieux ».

“L’instant T” à Divonne-les-Bains

Ainsi, il est actuellement possible de découvrir aux Rousses un peintre et un photographe qui feront l’objet d’une exposition intitulée « L’instant T », durant tout le mois de janvier à Divonne-les-Bains. Il s’agit tout d’abord de Michel Colombin qui réalise des tableaux en peinture et à l’encre de Chine. Domicilié à Montigny-lès Metz, il est déjà venu exposer à la salle Gérard Loye. A ses côtés, de superbes photographies en noir et blanc signées de Gwenaël Bollinger.

Des Lego dans les oeuvres d’art

« Dans chaque environnement, l’artiste exploite l’énergie qui s’en dégage. la ville et la nature terrestre sont également des sources d’inspiration pour le photographe qu’il prend sur le vif ». Anne-Lucie Barbot sera ensuite présente à la Cité du temps de Genève du 18 janvier au 19 février pour une nouvelle exposition en compagnie du Jurassien Samsofy, un artiste mondialement connu qui a été le premier à intégrer des figurines Lego dans des oeuvres d’art. A noter qu’Anne-Lucie Barbot a participé à la scénographie de la nouvelle exposition « Entrée en matières » au musée de la lunette à Morez.

Pour en savoir plus, contactez Anne-Lucie Barbot au 06 85 07 70 56 ou sur : anne-lucie.barbot@ chromia.fr