Insolite. Christophe Tétard, Mr 100.000 volts veut éléctriser les jurassiens

Insolite. Haute tension.

Poligny compte désormais un nouvel habitant tout à fait spectaculaire. Autodidacte, amoureux de la nature, Christophe Tétard a découvert la Franche-Comté il y a une quinzaine d’années. Il a particulièrement été séduit par les Polinois qu’il estime « très ouverts par rapport au reste de la France ». C’est donc en la capitale du comté qu’il espère fonder un lieu à nul autre pareil : la Maison de la haute tension. Il ne désire pas en faire un musée, mais plutôt un lieu vivant où l’on pourrait voir des choses extraordinaires : des néons s’allumer sans fil électrique, des éclairs traverser le laboratoire, etc. Ce serait un lieu riche en interactions, où Christophe Tétard désire casser les préjugés sur l’apprentissage, lui qui a toujours eu un œil critique sur la pédagogie classique. C’est grâce à son grand-père et son atelier qu’il a pu apprendre le métier durant son adolescence.

Des shows mêlant magie et science

Également débrouillard en mécanique, il s’est amusé à reconstruire des véhicules tout-terrain et des motos uniquement avec des pièces de récupération.

C’est dans le salon de son ancien appartement parisien qu’il a fait ses premières expériences durant quatre ans. Malgré des expériences réussies dans de grands groupes comme L’Oréal ou Renault, il souhaite vivre jusqu’au bout sa passion viscérale pour la haute tension grâce au soutien de ses trois associés. « L’expérience des autres ne sert pas. Ce sont la volonté et la liberté qui m’ont permis de forger la mienne. » Les talents de Christophe Tétard ne se limitent pas à la technologie vu qu’il est également très bon performeur en breakdance. Preuve en est sa participation à « the Battle of the year » en 2009. Il offre déjà aux jeunes Polinois la possibilité de suivre ses cours de danse à l’Entracte rue Roger-Thirode.

De nombreux projets d’événements et spectacles sont en cours de préparation. Certains auront lieu à Poligny et aux alentours mais aucune date n’a encore été fixée. Une chose est certaine : c’est au retour du printemps que les arcs électriques de M. Tétard éblouiront à nouveau nos yeux d’enfants.